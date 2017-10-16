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276 человек погибли в результате взрыва в Сомали

16.10.2017 10:16   725   0

По меньшей мере 276 человек погибли, еще порядка 300 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в субботу в столице Сомали, Могадишо, сообщил министр информации федерального правительства страны Абдирахман Омар Осман.

Ранее сообщалось о 231 погибшем и 275 пострадавших. "Список погибших возрос до 276 человек и около 300 пострадали в результате варварской атаки террористов "Аш-Шабаб", - информировал он.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу 14 октября, рядом со зданием гостиницы в районе Ходан, в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб" (также запрещена в РФ), которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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