Аэропорт Костаная пришлось закрыть на время после инцидента с самолетом SCAT

Аэропорт города Костаная принимает самолеты после произошедшего в воскресенья инцидента с бортом, который сошел с посадочной полосы, сообщает Sputnik Казахстан.

В воскресенье самолет Boeing авиакомпании SCAT, выполнявший рейс по маршруту Алматы – Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности, сообщил ранее комитет гражданской авиации. На борту наxодились 80 пассажиров, пострадавших нет.

«При рулении со взлетно-посадочной полосы в зону высадки пассажиров воздушного судна Boeing-737 авиакомпании SCAT в аэропорту города Костанай произошло касание левой и передней стоек шасси с грунтовой поверхностью», — говорилось в сообщении авиакомпании.

Начато расследование причин происшествия. В авиакомпании заверили, что воздушное судно не имеет повреждений. Также стало известно, что самолет вытащили с грунта еще ночью.

Авиакомпания принесла извинения за причиненные неудобства и просила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.