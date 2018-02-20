Bek Air предоставил резервный самолет для завершения рейса «Алматы - Атырау»

Из Алматы был отправлен резервный борт для продолжения рейса в Атырау, который совершил экстренную посадку в Таразе, сообщил председатель правления АО «Международный аэропорт «Аулие-Ата» Даулет Хамзин.

«В 10.36 компания предоставила резервный борт, чтобы отправить людей до Атырау. Четверо пассажиров отказались продолжить полет», - рассказал Хамзин.

Как выяснилось, на подлете к Таразу обнаружилась проблема в системе наддува, что и стало, по предварительным данным, причиной экстренной посадки. В авиакомпании отметили, что возгорания не было, жертв и пострадавших нет. По инструкции пилот вручную включил аварийную систему.

В пресс-службе аэропорта «Аулие-Ата» рассказали, что всем пассажирам было предоставлено бесплатное питание и напитки. Самолёт Fokker-100 в данное время находится в аэропорту Тараза. Ему предстоит вернуться в Алматы, где начнутся ремонтные работы.

Напомним, авиаинцидент произошёл в 7.20 по времени Астаны. Рейс 2105 совершил экстренную посадку в аэропорту «Аулие-Ата». На борту находились 103 пассажира и 4 члена экипажа.

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Известно, что это не первый инцидент, произошедший с самолетоми Fokker. В 2014 году аналогичный рейс авиакомпании Bek Air не смог вылететь из аэропорта Атырау в Алматы из-за сбоя в электросистеме. Причиной остановки - рассогласование вычислительной системы самолётовождения (FMS) из-за того, что выбило предохранитель по постоянному току.

В 2016 Fokker-100 совершил аварийную посадку в Астане. Предварительной причиной назвали неполадку механизма, отвечающего за выпуск передней стойки шасси.

27 марта 2016 года пилоты самолета Fokker 100 Дмитрий Родин и Вадим Смеречанский, следовавшего из Кызылорды, вынуждены были совершить аварийную посадку в аэропорту Астаны без переднего шасси. Указом президента их наградили госнаградами за храбрость.