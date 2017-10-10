Чиновника Минсельхоза РК задержали за взятки от участников госзакупок

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Астаны пресечена преступная деятельность руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Мырзатаева М.К., передает Kursiv.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемый систематически получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам.

При получении очередной взятки на сумму 4,3 млн тенге подозреваемый был изобличен в совершении преступления.

«Кроме того, 9 октября Мырзатаев М.К., действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме 1 млн тенге главному эксперту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е.Б. за отмену результатов тендера», - говорится в сообщении ведомства.

Мырзатаев М.К. и Медеубеков Е.Б. задержаны и водворены в ИВС ДВД. При получении взятки задержали чиновника МСХ РК Астаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование.