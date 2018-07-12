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Чиновников в Костанайской области подозревают в получении взятки

12.07.2018 19:06   491   0

Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении взятки в размере 30 млн тенге.

Заведующий сектором госзакупок отдела строительства Костаная Булат Жунусов и главный специалист областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Жасулан Куланбаев были задержаны 27 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Информация подтверждена в антикоррупционной службе области. «Жунусов и Куланбаев взяты под стражу в рамках одного дела», - сообщили источнику. Задержанные подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ст. 366 ч. 4 УК РК) за оказание содействия в выигрыше тендера ТОО «Райсстрой» на строительство домов в мкр. Юбилейный.

Следственные действия по данному делу продолжаются.

Фото: Pixabay

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