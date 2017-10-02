Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек

В американском Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.

В результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, свыше двухсот пострадали. Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Также полиция начала поиски спутницы преступника — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым. Позднее в полиции сообщили, что нашли девушку.

Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

После инцидента городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.