Число жертв землетрясения в Мексике превысило 240 человек

По меньшей мере 248 человек погибло во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1.

По последним данным, 117 человек погибли в Мехико, 72 человека - в штате Морелос, к югу от столицы, 43 человека - в штате Пуэбла, 12 человек - в штате Мехико, три человека - в штате Герреро и один человек - в штате Oaxaca, пишет BBC.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter подтвердил гибель 149 человек.

Ранее национальный координатор сил гражданской обороны республики сообщал о 139 погибших по всей стране. В эфире телеканала Milenio Пуэнте отмечал, что спасательные работы продолжаются. По его словам, в столице было разрушено 40 зданий.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в восьми километрах от населенного пункта Тепеохума.