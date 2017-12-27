Cотрудников департамента госдоходов Алматы подозревают в мошенничестве

В Алматы по подозрению в мошенничестве задержаны два сотрудника городского ДГД, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД).
По версии следствия, сотрудниками управления внутренней безопасности ведомства задержаны два сотрудника службы экономических расследований ДГД Алматы. Их подозревают в мошенничестве.
Согласно материалам следствия, в октябре 2017 года, они, представившись сотрудниками службы экономических расследований, под угрозой привлечения к ответственности по факту осуществления незаконного предпринимательства, мошенническим путем завладели $10 тысячами, пишет Sputnik Казахстан.
В настоящее время проводится досудебное расследование.