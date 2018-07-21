ЧП на золотодобывающем предприятии: 80-тонная глыба придавила экскаватор с водителем

В Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана в карьере Васильковского горно-обогатительного комбината (ГОК) идет операция по вызволению из-под завала экскаватора с водителем, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Сегодня утром во время завершения ночной смены скала весом около 80 тонн упала и придавила экскаватор, в котором находился экскаваторщик 1995 года рождения», - сообщил начальник областного департамента по ЧС Алексей Советов.

По его словам, водитель жив, у него повреждена нога, но вытащить из-под завала его пока не могут.

«Связь с экскаваторщиком идет, мы передаем ему воду. У него повреждена нога, но главное, что он жив», - сказал Алексей Советов.

На месте ЧП работают более 60 человек – спасателей и сотрудников ГОК.

«Операция идет медленно, камень очень тяжелый, его обвязывают тросом, но он постоянно рвется. Быстрее нельзя, потому что глыба вообще упадет на экскаватор», - добавил собеседник.

Фото: Reuters