Дело главы филиала «Казахавтодора»: в ближайшее время состоится суд

В суд №2 Костаная поступило уголовное дело в отношении директора Костанайского областного филиала РГП «Казахавтодор», передает «Алау».

Напомним, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2 (хищение в особо крупных размерах) 6 ноября 2017 года был задержан Нурлан Молдатаев.

Согласно материалам дела, 27 октября 2016 года и 29 ноября 2016 года между Костанайским областным филиалом АО НК «КазАвтоЖол» (заказчик) и КОФ РГП «Казахавтодор» (подрядчик) были заключены дополнительные соглашения к договору на выполнение работ по содержанию автодорог республиканского значения на общую сумму 174 млн тенге.

Как отмечается в материалах дела, для освоения указанных бюджетных денежных средств, согласно условиям заключенного договора и годового производственного плана, необходимо было выполнить дополнительные объемы работ по зимнему содержанию дорог республиканского значения по Костанайской области в срок до 31 декабря 2016 года, путем закупа материалов и горюче-смазочных материалов.

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«В декабре 2016 года Молдатаев задался преступным замыслом совершения хищения в особо крупном размере вверенного чужого имущества КОФ РГП «Казахавтодор» путем присвоения. Молдатаев, достоверно зная о документальном списании в декабре 2016 года дизельного зимнего топлива в количестве 220 тыс литров, реализовал свой преступный замысел. Используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, под предлогом возврата долга перед ТОО «Стройгазсервис ЛТД», и тем самым введя Е. в заблуждение относительно действительных фактов, получил лично от последнего талонами дизельное топливо по накладным на 220 тыс литров на общую сумму 41 305 676 тенге. Данную сумму Молдатаев в дальнейшем не использовал на работы по выполнению текущего содержания автомобильных дорог республиканского значения, а присвоил их, использовав по своему усмотрению», - цитирует издание сообщение суда.

Судебное разбирательство по делу состоится в ближайшее время.