Десятки тысяч жителей Франкфурта-на-Майне эвакуируют из-за бомбы

Десятки тысяч жителей Франкфурта-на-Майне в срочном порядке покидают свои дома из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Эта эвакуация может стать самой масштабной в Германии за последние 70 лет, сообщает euronews.

В воскресенье саперы приступили к операции по обезвреживанию боеприпаса, вес которого – почти две тонны. Специалисты говорят, что в случае взрыва такая бомба может разрушить целый квартал.

Нашли боеприпас во время строительных работ. Подобные случаи в Германии не редкость. Во ходе Второй мировой на страну были сброшены более двух миллионов бомб, многие из коорых так и лежат разорвавшимися.