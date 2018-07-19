ДВД Алматы: Дениса Тена ранили ножом автоворы

На фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел сегодня, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

«Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

На данный момент Денис Тен находится в Центральной городской клинической больнице в Алматы. «Он в реанимации, в тяжелом состоянии, его оперируют. Он потерял три литра крови», - сообщили в пресс-службе МЗ РК.

«Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении: "ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение"», - сообщили в Горздраве.

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