Двухлетний ребенок выпал из окна больницы в Таразе

Двухлетний ребенок выпал из окна инфекционной больницы Тараза, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

«Ребенок получал лечение в больнице Тараза, при этом мама была с ним. 12 июня этого года, когда женщина ненадолго покинула палату, оставив малыша там без присмотра, тот оказался возле окна и выпал из него» - сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области.

После падения ребенка перевели в Жамбылскую областную больницу, где ему будет проведена терапия в связи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время, состояние пострадавшего стабильное, малыш в сознании.

Фото: Bst.bratsk.ru