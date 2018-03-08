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Экологи выясняют причины массовой гибели рыбы близ Астаны

08.03.2018 17:41   1213   0

Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в водоеме близ Астаны. О ЧП местным властям сообщили рыбаки, передает телеканал КТК.

Приехав на рыбалку, первое, что рыбаки увидели, так это всплывшую на поверхность мертвую рыбу. Такого, по словам местных жителей, раньше здесь никогда не было.

На место ЧП срочно вызвали экологов. Специалисты обследовали водоем, но сказать, что стало причиной гибели рыбы, пока не могут.

«Аппаратом акима сельского округа совместно с экологами области и с природоохранной полицией был совместный выезд, где составлен соответствующий акт, взята проба воды для лаборатории. Эта вода направлена в город Кокшетау. На сегодня пока результатов нет», - рассказал и.о. акима сельского округа Косшы Акмолинской области Султан Оракбай.

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Об этом сегодня, 5 марта, в Сенате, в ходе «круглого» стола по вопросам водной безопасности сказал заместитель акима Акмоли...

По мнению местных чиновников, рыба просто задохнулась.

По предварительной причине мор рыбы произошел из-за нехватки кислорода в воде. Сильные морозы привели к тому, что на этом водоеме образовался толстый слой льда. Спасая ситуацию, рыбаки прорубили здесь несколько сотен лунок, но из-за шквального ветра и мороза их вновь затягивает. И чтобы этого не происходило, в углубления вставили снопы из камыша. Таким образом, люди решили насытить воду кислородом. Раньше здесь так никогда не делали, хотя это прямая обязанность местных властей. Власти этого не отрицают.

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«Территория большая. У местного исполнительного органа не хватает сил и средств. Вот вы видели водоем, там поселок Косшы. Там не хватает людей и средств. У них там получается более 16 незакрепленных водоемов. Поэтому они поэтапно делают», - рассказал руководитель отдела Акмолинской территориальной рыбной инспекции Мухит Рамазанов.

По какой именно причине  погибла рыба, можно будет сказать только после результатов анализов. Исследования проб воды займут несколько дней.

  • Источник:
  • телеканал "КТК"
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