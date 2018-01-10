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Экс-замдиректора филиала «Казгидромета» осудили за хищение 4,46 млн тенге

10.01.2018 19:05   1573   0

Суд №2 Атырау вынес приговор бывшему заместителю директора филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области.

«В октябре подсудимый попросил у директора филиала разрешение отправиться с 10 сотрудниками в командировку «для проведения экологического мониторинга в акватории Каспийского моря у берегов Мангистау». Разрешение было получено, а с ним - 16 тысяч литров дизеля на сумму свыше 2 млн тенге в качестве топлива для командировочного судна», - сообщили в суде.

Как выяснило следствие, подсудимый продал топливо знакомому, командировочные присвоил, а коллегам объявил, что экспедиция отменяется.

Далее, по информации следствия, он совершил еще одно подобное хищение. Общий ущерб от действий подсудимого превысил 4,46 млн тенге.

Как отметили в суде, до начала суда подсудимый полностью вернул деньги, признал вину и заключил сделку со следствием.

Ему назначили 2 года лишения свободы условно.

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Цитата дня
Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
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