Экс-замдиректора филиала «Казгидромета» осудили за хищение 4,46 млн тенге

Суд №2 Атырау вынес приговор бывшему заместителю директора филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области.

«В октябре подсудимый попросил у директора филиала разрешение отправиться с 10 сотрудниками в командировку «для проведения экологического мониторинга в акватории Каспийского моря у берегов Мангистау». Разрешение было получено, а с ним - 16 тысяч литров дизеля на сумму свыше 2 млн тенге в качестве топлива для командировочного судна», - сообщили в суде.

Как выяснило следствие, подсудимый продал топливо знакомому, командировочные присвоил, а коллегам объявил, что экспедиция отменяется.

Далее, по информации следствия, он совершил еще одно подобное хищение. Общий ущерб от действий подсудимого превысил 4,46 млн тенге.

Как отметили в суде, до начала суда подсудимый полностью вернул деньги, признал вину и заключил сделку со следствием.

Ему назначили 2 года лишения свободы условно.