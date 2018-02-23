Эксперты установят возможность самопроизвольного выстрела винтовки Татишева

Поставить точку в деле об убийстве банкира Ержана Татишева смогут эксперты из Америки и Дели. Как рассказал адвокат семьи Татишева Евгений Яворский, сторона пригласила для проведения экспертизы трёх независимых специалистов, передает BNews.kz.

Эксперты установят возможность самопроизвольного выстрела новой винтовки немецкого производства, принадлежащей убитому банкиру.

"Я представляю интересы семьи Татишевых. Это потерпевшие по громкому делу в отношении Муратхана Токмади. В этой связи я хотел бы сообщить, что 27 февраля 2018 года в Тараз приедут американские специалисты-криминалисты Майкл Патрик Мерфи и Скот Майкл Перкинск. Данные специалисты имеют стаж работы более 20 лет в этой области. Так же прилетит Ирис Дейлли, она специализируется на реконструкции убийств с применением огнестрельного оружия", - сказал в ходе пресс-конференции Евгений Яворский.

"Мы планируем заявить ходатайство в суде, чтобы данные специалисты были опрошены в качестве свидетелей. Так же мы планируем огласить экспертизы, которые данные специалисты нам уже выдали", - рассказал адвокат.

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Главное судебное разбирательство по делу Муратхана Томади, которого обвиняют в убийстве банкира Татишева, началось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области 16 февраля. Подсудимый полностью признал свою вину. О дне убийства Ержана Татишева подробно рассказал личный охранник погибшего. Показания в суде дали экс-директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыков,бывший коллега Токмади - Талгат Сеитов, начальник управления внутренней безопасности Султанбек Акпенбетов и видеооператор, которые работали в банке в начале 2000-х годов.

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