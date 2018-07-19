Елжан Биртанов прокомментировал смерть Дениса Тена

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о том, как спасали фигуриста Дениса Тена сегодня в Алматы. По его словам, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Известный фигурист скончался от большой потери крови, не приходя в сознание, - сообщает собственный корреспондент «Къ» из Астаны.

Как говорит министр здравоохранения, у Дениса Тен был геморрагический шок (большая потеря крови). Фигуриста спасали в течение двух часов.

«Сегодня в 14.56 в г. Алматы поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице лежит с ножевым ранением. Через две минуты вызов был передан бригаде, через 10 минут бригада была на месте. Там уже выяснилось, кто это. Через 11 минут пациент был доставлен в стационар экстренный. По пути было извещено. Хирурги ждали. Уже в условиях кареты скорой помощи начаты были реанимационные мероприятия, поскольку у пациента был геморрагический шок, потеря большая крови. Сразу же отправили на операцию. В течение двух часов спасали, реанимировали, но, к сожалению, не удалось. В 17.30 констатировал смерть. Причина смерти - большая потеря крови вследствие ножевого ранения», - говорит Елжан Биртанов.

Фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

«Делали переливание крови. Все делали. Какой шанс при таком ранении вообще выжить? Вся помощь оказана в полном объеме. Большая кровопотеря – это категория высокого риска для жизни. К сожалению, спасти не удалось. Все подробности уже после завершения патологоанатомического исследования», - заключил министр.

Напомним, что нападение на спортсмена произошло сегодня в Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Денис Тен пытался помешать ворам снять зеркала с его автомобиля.

Денис Тен — фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр Чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.