Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
345.55
-0.003%
EUR/KZT
401.01
-0.001%
RUB/KZT
5.45
+0.004%
EUR/USD
401.01
-0.001%
EUR/CHF
401.01
-0.001%
EUR/JPY
401.01
-0.001%
GBP/USD
449.18
-0.000%
USD/CHF
345.55
-0.003%
USD/JPY
345.55
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
345.55 401.01 5.45
-0.003% -0.001% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Елжан Биртанов прокомментировал смерть Дениса Тена

19.07.2018 19:28   2104   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о том, как спасали фигуриста Дениса Тена сегодня в Алматы. По его словам, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Известный фигурист скончался от большой потери крови, не приходя в сознание, - сообщает собственный корреспондент «Къ» из Астаны.

Как говорит министр здравоохранения, у Дениса Тен был геморрагический шок (большая потеря крови). Фигуриста спасали в течение двух часов.

«Сегодня в 14.56 в г. Алматы поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице лежит с ножевым ранением. Через две минуты вызов был передан бригаде, через 10 минут бригада была на месте. Там уже выяснилось, кто это. Через 11 минут пациент был доставлен в стационар экстренный. По пути было извещено. Хирурги ждали. Уже в условиях кареты скорой помощи начаты были реанимационные мероприятия, поскольку у пациента был геморрагический шок, потеря большая крови. Сразу же отправили на операцию. В течение двух часов спасали, реанимировали, но, к сожалению, не удалось. В 17.30 констатировал смерть. Причина смерти - большая потеря крови вследствие ножевого ранения», - говорит Елжан Биртанов.

Фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения...
Казахстанский фигурист Денис Тен скончался на 26-м году жизни в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения, сообщает пресс-служба Министерс...

Фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

«Делали переливание крови. Все делали. Какой шанс при таком ранении вообще выжить? Вся помощь оказана в полном объеме. Большая кровопотеря – это категория высокого риска для жизни. К сожалению, спасти не удалось. Все подробности уже после завершения патологоанатомического исследования», - заключил министр.

Напомним, что нападение на спортсмена произошло сегодня в Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Денис Тен пытался помешать ворам снять зеркала с его автомобиля.

Денис Тен — фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр Чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    120

  • 2. Неоправданно высокие цены
    196

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    66

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    13

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    11

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное