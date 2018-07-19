Фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался на 26-м году жизни в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В 15:00 он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением, которое получил при попытке предотвратить кражу зеркал с собственной автомашины.

По указанному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию двух подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Денис Тен — фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр Чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

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