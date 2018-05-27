Глава KAZ Minerals Bozymchak задержан в Бишкеке

Генеральный директор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев задержан в Бишкеке, сообщает Kaktus.media со ссылкой на источник.

По предварительным данным, Ильяса Тулекеева обвиняют по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» Уголовного кодекса Кыргызской республики. Его также подозревают в сокрытии налогов. В данный момент он находится в СИЗО Бишкека.

В службе по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана отказались комментировать задержание Ильяса Тулекеева.

Справка:

Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания «Казахмыс Голд Кыргызстан» начала в 2007 году. 31 октября 2015 года «Казахмыс Голд Кыргызстан» переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.