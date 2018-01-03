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Глава крупнейшей кейтеринговой компании погиб в авиакатастрофе в новогоднюю ночь

03.01.2018 19:01   1344   0

Во время крушения гидросамолета в Австралии погиб глава крупнейшей в мире кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс.

Британский миллионер вместе с родственниками арендовал гидросамолет для полета в новогоднюю ночь, пишет РБК.

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс погиб в результате крушения гидросамолета в новогоднюю ночь. Инцидент произошел в Сиднее. Вместе с британским миллионером погибли четыре его близких родственника и пилот самолета.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника погибли в результате крушения самолета», - говорится в сообщении на сайте Compass Group.

Как уточняет Bloomberg, на борту самолета вместе с Казинсом находились два его сына, его невеста и ее дочь.

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Ричард Казинс, который возглавлял компанию последние 11 лет, собирался оставить свой пост в марте 2018 года.

Как отмечает Bloomberg, причины крушения гидросамолета, который эксплуатировался без каких-либо происшествий с 2005 года, пока неизвестны. Австралийские власти запретили полеты на гидросамолетах в Сиднее до особого распоряжения.

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Справочно:

Сompass Group PLC - крупнейшая в мире кейтеринговая компания. Она специализируется на поставках питания и других вспомогательных услугах для широкого круга клиентов: военных подразделений, международных организаций, больниц, школ, университетов, промышленных компаний в 50 странах мира. Всего Compass Group PLC обслуживает более 5,5 млрд человек, сообщается на сайте компании. По данным на 30 сентября 2017 года годовой оборот компании достигал £22,6 млрд.
 

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