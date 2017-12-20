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Главу Союза мусульман РК задержали рядом с умершим водителем

20.12.2017 17:07   4839   0

Глава объединения «Союз мусульман Казахстана» Мурат Телибеков задержан возле тела скончавшегося за рулем мужчины, сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

«Водитель ехал по улице Тимирязева, когда почувствовал себя плохо, припарковался и вскоре скончался. Во время проведения необходимых в таких случаях действий сотрудниками УВД на место подошел Мурат Телибеков. Не спросив разрешения у родственников, он начал снимать тело погибшего на видео», - сообщили в полиции.

По словам Салтанат Азирбек, родственники сделали замечание, но реакции не последовало.

«Тогда у Телибекова произошел конфликт с отцом умершего. Экипаж дорожной полиции задержал Телибекова и доставил в РУВД для проведения разъяснительной работы. Там он написал заявление на обидчика и его отпустили», - проинформировала Салтанат Азирбек.

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Сообщение о якобы избиении Мурата Телибекова накануне распространил Союз мусульман Казахстана. Как утверждают в Союзе, инцидент произошел 19 декабря на территории КазНУ имени Аль-Фараби.

«На глазах у студентов и сотрудников университета неизвестные лица жестоко избили М. Телибекова… Избитого правозащитника силой посадили в полицейскую машину, отняли мобильный телефон и отправили в Бостандыкский РОВД», - говорится в сообщении СМК.

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Объединение «Союз мусульман Казахстана» зарегистрировано как частный фонд в 2005 году.

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