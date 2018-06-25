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Гражданин Казахстана задержан в России за взятку в 2,8 млн тенге

25.06.2018 09:31   767   0

Сотрудники службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления (СТУ) задержали гражданина Казахстана при попытке дать взятку начальнику подразделения Новосибирской таможни за помощь в возврате ранее задержанной партии товара, сообщает «Интерфакс».

«В помещении одной из гостиниц г. Новосибирска гражданин Казахстана, имея умысел на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного действия, а именно за передачу ему изъятой партии товара, передал должностному лицу Новосибирской таможни денежные средства в сумме 540 тыс. рублей (2,8 млн тенге)», - говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

О поступившем предложении таможенник уведомил сотрудников службы по противодействию коррупции СТУ, после передачи денег гражданин Казахстана был задержан.

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