Казахстанцы в соцсетях высказываются в поддержку мусульман в Мьянме

На западе Мьянмы с конца августа правительственными войсками были убиты как минимум 400 представителей этнического меньшинства рохинджа, которое исповедует ислам, более 50 тысяч жителей бежали из страны, сообщает The Independent. Тем временем казахстанцы высказываются в поддержку мусульман в Мьянме в социальных сетях.

В социальных сетях казахстанцы, в числе которых известные исполнители и шоумены выражают поддержку мусульманам Мьянмы (ранее Бирма).

Так, известный телеведущий Нурлан Коянбаев, а также актер Таукел Муслим опубликовали фото с хэштегом #arakan. Певица Каракат Абильдина также опубликовала пост в поддержку, сообщают СМИ.

Напомним, что на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, лишь за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Более 50 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний мусульманский Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран. По информации местных властей, все началось с того, что "боевики-рохинджа" напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.

У посольства Мьянмы в Москве проходит несанкционированный митинг

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман", сообщает Anadolu. "Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой", - заявил Тайип Эрдоган.

Фото: Reuters

