Казахстанские банки подверглись массовой DDoS атаке

Последние сутки интернет-портал Homеbank подвергается обширной DDoS атаке, в связи с чем возникают задержки в работе портала. Суть этой атаки заключается в одновременном поступлении на сервер банка большого количества ложных запросов с различных IP-адресов, что переполняет интернет-трафик и существенно замедляет работу сервера, сообщили в пресс-службе Qazkom.

Также сообщается, что аналогичной хакерской атаке подвергся ряд других казахстанских банков.

"Целями таких атак обычно являются существенное замедление работы интернет-ресурсов с возможным последующим шантажом и вымогательством со стороны хакеров. При этом никакой угрозы внутренней информационной инфраструктуре банка эта хакерская атака не несёт, поскольку банковские системы имеют надёжную программно-аппаратную защиту от преступных посягательств. Другими словами, средствам клиентов ничто не угрожает, оснований для беспокойства нет", - уточнили в пресс-службе.

Банк уведомил уполномоченные государственные органы по борьбе с киберпреступностью, а также Комитет национальной безопасности РК о происходящей атаке и совместно с ними предпринял ряд мер для фильтрации паразитного трафика, а также для выявления источника DDoS атаки.

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