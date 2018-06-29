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КЧС: В Казахстане с начала года утонуло 74 человека

29.06.2018 12:30   635   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

В водоемах Казахстана с начала года утонуло 74 человека, что на 41% меньше показателя первого полугодия прошлого года, сообщил 29 июня за аналогичный период заместитель начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Комитета по ЧС МВД Жомарт Аскаров.

«С начала года утонуло 74 человека, из них 33 - это дети. Если сравнивать с прошлым годом, то на данный период в прошлом году утонуло 117 человек, из них 60 детей», - сказал Аскаров на брифинге.

По его словам, основная причина гибели – это несоблюдение правил безопасности на воде, при этом уменьшение количества утонувших на 41% обусловлено, по признанию сотрудника КЧС, прохладной погодой и снижением количества купающихся.

«Согласно прогнозам Казгидромета, ожидается в ближайшее время потепление, аномальная жара - это западные и южные регионы, где будет свыше 40 градусов, и набольшее количество людей пойдут плавать, купаться на пляжи. В связи с этим хотелось бы довести до всех, что необходимо соблюдать правила безопасности на водоемах, не заплывать за буйки, не входить в воду в алкогольно-наркотическом опьянении, не оставлять детей вблизи воды без присмотра взрослых», - сказал замначальника управления.

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По его данным, 66% утонувших приходится на сельскую местность, на данный момент наибольшее количество людей в 2018 году утонуло в реках Урал и Иртыш, в канале Нура-Есиль и в Капчагайском водохранилище. По сведениям КЧС, в Казахстане на сегодня определены более 100 городских и 500 частных пляжей, на которых работает более 1 000 спасателей в подразделениях департаментов по ЧС, на пляжах и вблизи их открыто 268 объектовых спасательных постов.

«Созданы также мобильные посты из числа сотрудников спасателей свободных смен, совместно с акиматами установлено более 2,5 тысяч запрещающих знаков. Совместно с местной полицейской службой проводятся на постоянной основе рейды. На сегодняшний день количество рейдов составило свыше двух тысяч, в рамках которых привлечено к административной ответственности 231 человек за нарушение правил поведения в общественных местах и купание в запрещенных местах», - заключил Аскаров.

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  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

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  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    61

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    84

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    130

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    34

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    17

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Около 10 000
детей
были убиты или стали инвалидами в результате вооруженных конфликтов по всему миру в 2017 году
Цитата дня
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