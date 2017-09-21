Компания Facebook пожертвует $1 млн для помощи Мексике

Facebook пожертвует $1 млн отделению мексиканского Красного Креста на помощь пострадавшей от мощного землетрясения Мексики, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

«Facebook пожертвует 1 миллион долларов мексиканскому Красному Кресту, чтобы поддержать оказание гуманитарной помощи на местах», — написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

«Основатель соцсети также отметил, что Facebook «сотрудничает с (Детским фондом ООН) UNICEF», чтобы за пожертвования для Мексики, поступающие в организацию посредством социальной сети, не взималась комиссия», - пишет РИА Новости.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник, погибли более 230 человек. Как сообщил МИД РК, казахстанцев среди погибших нет.