Крушения самолета в Подмосковье: погиб 71 человек

Все люди, находившиеся на борту упавшего в Подмосковье Ан-148, погибли, сообщили в экстренных службах.

Как сообщалось ранее, сегодня в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское упал самолет, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту лайнера «Саратовских авиалиний» было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Официальные списки погибших пока не опубликованы.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Недалеко от места падения лайнера были обнаружены обломки второго воздушного судна. По одной из версий, он столкнулся при вылете с вертолетом «Почты России», однако в компании позже опровергли эту информацию.

Как сообщил представитель почтовой службы, у них нет собственных вертолетов.