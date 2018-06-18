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КТЖ: Участок пути на месте схода вагонов поезда Астана-Алматы проверялся в начале июня

18.06.2018 09:40   799   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Участок железной дороги в Шуском районе Жамбылской области, на котором 17 июня произошел сход вагонов пассажирского поезда № 9/10 сообщением Астана-Алматы, проверялся в последний раз 6 июня этого года – и проверка не выявила отклонений, утверждает официальный сайт национального перевозчика «Казахстан Темир Жолы».

В воскресенье в 13:32 по местному времени в Шуском районе Жамбылской области сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда N10 сообщением Астана-Алматы. Из восьми сошедших вагонов три упали на бок, один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 14 человек, один из которых был госпитализирован, 13 после оказания медпомощи в госпитализации не нуждались.

В комитете транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК еще в воскресенье сообщили, что авария произошла из-за искривления железнодорожных путей: по версии этого ведомства, машинист пассажирского поезда №9/10, потерпевшего аварию на юге Казахстана, применил экстренное торможение из-за этого искривления. Между тем, по сведениям национальной компании, данный участок прошел проверку в начале этого месяца – и по ее итогам был признан исправным.

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«Проверка железнодорожного пути по техническому регламенту производится 2 раза в месяц. Последний промер пути путеизмерительным вагоном выполнен 6 июня 2018 года. Отклонений не выявлено», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте КТЖ.

Согласно информации нацкомпании, поезд №9/10, следовавший из Астаны в Алматы, сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска.

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«Данные вагоны прошли требуемое технологическое обследование и соответствуют нормативно-технической документации», - утверждает перевозчик.

По сведениям компании, все 832 пассажира этого поезда были доставлены на станцию Шу, 200 человек из них остались на этой станции, согласно приобретенным билетам. Еще 488 пассажиров направлены со станции Шу в Алматы, остальные пассажиры отказались от предложенной доставки железнодорожным транспортом до пункта назначения и самостоятельно отправились автотранспортом.

В свою очередь, управление здравоохранения Жамбылской области обнародовало информацию о погибшем и пострадавших во время ЧП 17 июня: погибшим оказался житель города Шу 2006 года рождения, среди пострадавших – четверо жителей Шахтинска, трое жителей Астаны, по два жителя Иссыка и Балхаша, по одному жителю Алматы, Тараза и Талдыкоргана.

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