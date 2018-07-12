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МИР РК выявил множество нарушений при перевозке пассажиров в поездах

12.07.2018 18:08   576   0

В результате проверки инспекторами Комитета транспорта МИР РК, в 13 пассажирских поездах выявлены нарушения правил перевозок, сообщает МИР РК.

В ходе проверки инспекторы выявили случаи провоза 23 безбилетников, зафиксировано 55 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа. В результате составлено 19 административных материалов, на перевозчика наложены штрафы в размере более 350 тыс. тенге.

Проверка проводилась с 7 июня по 15 июня. Инспекция проводилась на поездах №377/378 Алматы-Мангышлак, №379/380 - Алматы-Уральск, №7/8 - Алматы-Саратов, № 33/34 - Алматы-Актобе, №85/86 - Алматы-Сарыагаш, №313/314 - Атырау-Мангышлак, №89/90 - Астана-Кызылорда, №35/36 - Алматы – Атырау.

«13 материалов проверки направлены в территориальные подразделения Комитета транспорта для составления административных материалов в отношении юридических лиц в части несоответствии сервисных услуг в пассажирских поездах установленным требованиям. Сумма штрафов по направленным материалам составляет около 550 тыс. тенге», - говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, с 18 июня по 8 июля комитетом обследовано 27 составов пассажирских поездов на предмет соблюдения перевозчиками национального стандарта в сфере обслуживания пассажиров и условий договоров субсидирования. В результате было выявлено 260 нарушений, в частности, неисправность системы кондиционирования воздуха и внутреннего оборудования, неудовлетворительное санитарное состояние вагонов, качество постельного белья и другие.

В рамках условий договоров субсидирования перевозчикам выставлены санкции по возврату выплаченных субсидий на общую сумму свыше 12 млн тенге, поручено в ближайшее время устранить выявленные нарушения.

Работа в данном направлении продолжается.

Фото: Pixabay

  • Источник:
  • МИР РК
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