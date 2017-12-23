На Атырауском НПЗ снова произошло возгорание

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря, пишет Zakon.kz.

"Был не пожар, а случай горения. Площадь возгорания - один квадратный метр. Ликвидировали его спустя 10 минут", - прокомментировали в ДЧС.

Напомним, 11 декабря на территории Атырауского НПЗ произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки. Жертв и пострадавших не было. Сообщалось, что инцидент не повлияет на ход завершения модернизации завода.