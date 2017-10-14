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На филиал Kaspi Bank в Шымкенте совершено разбойное нападение

14.10.2017 12:29   664   0

Грабитель забрал из банка в Шымкенте 16 000 000 тенге, 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей, сообщили в Управлении гос.языка и информации ДВД ЮКО.

«13 октября в 19.40 сработала «тревожная кнопка» одного из банков, расположенных в Шымкенте. В течение считанных минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкенте. Со слов сотрудников банка установлено, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на «взрыв пакет», после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги», - сообщили подробности в ДВД.

Неизвестный из кассы забрал деньги в сумме около 16 000 000 тг., 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку», но подозреваемому удалось скрыться. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Альфарабийского ОП по ст.192 ч.4 «разбой в особо крупных размерах».

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Начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого лица и его задержания. Как сообщалось ранее, разбойное нападение было совершено на филиал Kaspi Bank.

За хищение более 121 млн тенге осудили замакима Бостандыкского района Алматы

«Вечером 13 октября неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank в городе Шымкенте. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. К сожалению, преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал», - проинформировали в пресс-службе банка.  

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составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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