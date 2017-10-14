На филиал Kaspi Bank в Шымкенте совершено разбойное нападение

Грабитель забрал из банка в Шымкенте 16 000 000 тенге, 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей, сообщили в Управлении гос.языка и информации ДВД ЮКО.

«13 октября в 19.40 сработала «тревожная кнопка» одного из банков, расположенных в Шымкенте. В течение считанных минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкенте. Со слов сотрудников банка установлено, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на «взрыв пакет», после задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги», - сообщили подробности в ДВД.

Неизвестный из кассы забрал деньги в сумме около 16 000 000 тг., 23 000 долларов США и 8 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку», но подозреваемому удалось скрыться. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Альфарабийского ОП по ст.192 ч.4 «разбой в особо крупных размерах».

Начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого лица и его задержания. Как сообщалось ранее, разбойное нападение было совершено на филиал Kaspi Bank.

За хищение более 121 млн тенге осудили замакима Бостандыкского района Алматы

«Вечером 13 октября неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank в городе Шымкенте. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. К сожалению, преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал», - проинформировали в пресс-службе банка.