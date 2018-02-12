МЧС России сообщило об обнаружении бортового самописца

На месте крушения АН-148 спасатели в ходе поисковых работ нашли, предположительно, бортовой самописец. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС.

«В 18-м секторе поисковых работ найден самописец. Сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования прибора», - сказал он в ходе рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Накануне на месте крушения самолета также был найден один черный ящик.

Сергей Полетыкин сообщил, что для обследования и уточнения границ разлета обломков применяются девять летательных аппаратов.

«Зона поисковых работ разбита на 29 секторов, за каждым из которых назначен старший сотрудник», - отметил он.

В настоящее время определена и подготовлена площадка для выкладки обломков самолета.

«Основные усилия сейчас сосредоточены на поиске останков погибших и сборе обломков самолета», - сказал Сергей Полетыкин.



