На шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар

Возгорание произошло на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау", все работники шахты подняты на поверхность, сообщила пресс-служба компании.

"10 марта на шахте им. Костенко на участке вентиляционной сбойки произошло возгорание. Начальником смены был незамедлительно введен план ликвидации аварии. Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что загорелся трансформатор, который был задействован в технологической части производства. Дымом накрыло весь центральный район города. На тушение пожара приехало пять машин, а также специализированная техника. В тушении огня пришлось задействовать около 30 человек противопожарных частей комбината, сообщает Etemirtau.kz.



- При прибытии наблюдалось горение трансформатора и трансформаторного масла в указанном месте. Пожар локализован в 20:22 и ликвидирован в 20:34. Причины и последствия пожара установит комиссия. Ничего сказать я сейчас не могу, пояснил начальник управления труда и техники безопасности АО «АрселорМиттал Темиртау» Константин Лоскутов.

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