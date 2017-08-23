Валюта нал
USD 332.50 333.00
RUB 5.53 5.55
EUR 390.50 391.30
Валюта бирж
USD/KZT
333.32
-0.001%
EUR/KZT
392.58
-0.003%
RUB/KZT
5.64
+0.000%
EUR/USD
392.58
-0.003%
EUR/CHF
392.58
-0.003%
EUR/JPY
392.58
-0.003%
GBP/USD
426.58
+0.002%
USD/CHF
333.32
-0.001%
USD/JPY
333.32
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.32 392.58 5.64
-0.001% -0.003% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.54
+0.013%
Нефть WTI
48.38
+0.011%
Золото
1295.4
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1024
-0.035%
Жилье Астана
949
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.54 48.38 1295.4
+0.013% +0.011% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Названа предварительная версия катастрофы с Як-12М

23.08.2017 16:40   1204   0
По данным Департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК, названа предварительная версия Комиссии по авиационному происшествию с самолетом Як-12М в Алматинской области.
 
После окончания обработки ядохимикатами кукурузного поля, воздушное судно выполнило полет над населенным пунктом Шолакай, в момент выполнения левого разворота произошло затруднение в продольной управляемости самолета, вследствие которого самолет резко начал терять высоту и скорость полета. В результате снижения произошло столкновение самолета с земной поверхностью. В ходе разрушения был разорван правый топливный бак, из-за соприкосновения с горячей частью самолета (двигатель) возникло возгорание и пожар в передней части самолета. В ходе возникшего пожара передняя часть самолета с пилотской кабиной полностью сгорели, осталось только хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем.
 
Пилот и служебный пассажир погибли.
 
Напомним, что 27 июля 2017 года, в 09 часов 05 мин местного времени, в районе села Шолакай Панфиловского района Алматинской области, после выполнения авиационно-химических работ, при выполнении левого разворота произошло авиационное происшествие самолетом Як-12М, регистрационный номер UP-LA127.
 
Полеты выполнялись в соответствии с договором с крестьянским хозяйством «Услуги по химической обработке авиацией против стеблевого мотылька». Полеты выполнялись по заявке и согласованию с местными органами ОВД.
 
Пилот, управлявший самолетом, имел допуск к управлению данным воздушным судном и на выполнение авиа-химических работ.
 
Опасные метеоявления в районе работ не наблюдались и не прогнозировались. На данном воздушном судне отсутствуют параметрические и звуковые самописцы.
  • Источник:
  • МИР РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    316

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    202

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    105

  • От 3 млн тенге и выше
    85

  • Не планирую отпуск
    610

Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Нужно углубить вопрос верховенства закона, чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое решение. Без телефонного звонка, без какого-то вмешательства
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное