Названы паводкоопасные регионы Казахстана

Наиболее вероятны паводки в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Об этом сегодня на заседании правительства сказал министр внутренних дел Калмухамбет Касымов.

По его данным, во-первых, на сегодня не все водохранилища готовы к приему и безаварийному пропуску паводковых вод.

Во-вторых, согласно Водного кодекса, водохозяйственные организации обязаны планировать и проводить предупредительные мероприятия по защите населенных пунктов промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия воды. Однако на местах это не делается. Так, на гидротехнических сооружениях Актюбинской области планы по предупреждению вредного воздействия паводковых вод не разрабатывались. В Акмолинской области превентивные мероприятия планируются только на 15 гидротехнических сооружениях республиканской собственности, а на 68 коммунальных и частных объектах такие планы отсутствуют. Аналогичная ситуация в Северо-Казахстанской области: на 17 гидротехнологических сооружениях, находящиеся в коммунальной собственности, защитные мероприятия не организованы.

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Между тем, в Карагандинской области уже сейчас объем накопленной воды в Самаркандском и Интумакском водохранилище превышает показатели 2017 года.

«В случае резкого снеготаяния и интенсивного притока воды возникает необходимость аварийных сбросов, что создаст угрозу затопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению, а их у нас 44 населенных пункта. Проблемой являются вопросы защиты населенных пунктов от затопления талыми водами из степи. Только за последние три года от них пострадало 57 населенных пунктов. В настоящее время сохраняется угроза подтопления талыми водами 160 населенных пунктов в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - посетовал глава МВД.

В этой части министр рекомендовал местным исполнительным органам совместно с подразделениями КЧС комплексно подойти к решению данной проблемы, определить наиболее опасные направления, приняв меры по оперативному обустройству обводных каналов и возведению дамб.

Требует пересмотра, по его мнению, и организация местными исполнительными органами финансирования противопаводковых мероприятий. В частности, по его данным, на предупреждение ЧС из местных бюджетов Акмолинской, Актюбинской и СКО на 2018 год выделено лишь 174 млрд тенге. При этом затраты республиканского бюджета на ликвидацию последствий паводков в данных регионах в прошлом году составляли 5,5 млрд тенге. А в паводкоопасных Костанайской и Северо-Казахстанской областях в чрезвычайных резервах и в резервах на неотложные затраты предусмотрены суммы меньше среднереспубликанских показателей в 4 раза.

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