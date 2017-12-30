Неизвестные в масках напали на микрокредитную организацию в Астане

Столичными полицейскими по горячим следам раскрыто разбойное нападение на микрокредитную организацию, сообщает пресс-служба ДВД Астаны.

«29 декабря около 19 часов в офис микрокредитной организации, расположенной по проспекту Богенбая батыра, проникли двое в медицинских масках. Угрожая ножом и предметом, похожим на оружие, они похитили из кассы денежные средства в сумме около 500 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 192 («разбой») Уголовного кодекса РК», - сообщили в ДВД.

При содействии граждан полицейскими с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ за короткое время установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 23 и 25 лет, у которых изъяты пневматическое оружие и деньги в сумме 428 500.

Покидая место преступления злоумышленики выронили некоторую часть денег, которых прохожие граждане, проявляя гражданскую позицию, подобрали и принесли в офис, отметили в ДВД.

В ходе следственных действий задержанные дали признательные показания. Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Астаны. Проводится расследование.

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