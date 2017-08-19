Неизвестный напал с ножом на людей в Турку

Неизвестный в пятницу ранил ножом нескольких человек в центре Турку. Об этом сообщается в Twitter финской полиции.
Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.
Правоохранители просят людей избегать центра города. Агентство Reuters сообщает, что в аэропорту и на вокзалах Хельсинки усилены меры безопасности в связи с инцидентом.
Финская полиция минувшей ночью задержала еще нескольких человек после нападения неизвестного мужчины с ножом в пятницу на прохожих в центре финского города Турку.
Кроме того, полиция также задержала фургон Fiat Ducato, который, по ее информации, также имеет отношение в событиям в Турку. "Мы подозреваем, что его использовали подследственные", - пояснил Лайне. Вместе с тем, добавил он, нет указаний на то, что планировалось еще одно нападение с помощью фургона.
По данным агентства ФНБ, полиция начала следственные мероприятия. "Допросы задержанных начались, - отметил комиссар криминальной полиции Маркус Лайне. - Выясняется их участие в событиях, то есть причастность в преступлению. Более я сказать не могу по следственно-техническим причинам".
Восемь человек, получившие ранения в ходе случившегося, сейчас находятся в больнице, трое - в реанимационном отделении, один раненый уже отпущен домой.