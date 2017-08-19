Неизвестный напал с ножом на людей в Турку

Неизвестный в пятницу ранил ножом нескольких человек в центре Турку. Об этом сообщается в Twitter финской полиции.

Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.

Правоохранители просят людей избегать центра города. Агентство Reuters сообщает, что в аэропорту и на вокзалах Хельсинки усилены меры безопасности в связи с инцидентом.