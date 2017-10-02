Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе, погибли 20 человек

В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.

Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали, заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо. Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель. Его личность установлена, однако имя не называется в интересах следствия.

Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

"Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил Ломбарди.

Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

В Ростуризме заявили, что не располагают данными о россиянах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы.