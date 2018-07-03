Остановка турбин на ТЭЦ в Атырау отключила город от электричества

В Атырау проводится расследование остановки сразу 4 турбин местной ТЭЦ, из-за чего часть районов города 26 июня на несколько часов осталась без электроэнергии, передает МИА «Казинформ».

«26 июня в работе на Атырауской ТЭЦ находилось 8 турбин. В 16.30 остановились 4 из них. В результате выработка электроэнергии упала с 260 до 158 мегаватт. Две турбины удалось перезапустить быстро, а на перезапуск двух оставшихся потребовалось время», - сообщил исполняющий обязанности руководителя территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Атырауской области Куанышбек Джумиев.

В причинах ЧП разбираются специалисты.

Фото: МИА «Казинформ»