Пилоты Ан-28 молчали во время падения

На месте крушения Ан-28 в Алматинской области обнаружены «черные ящики» самолета. По словам президента авиакомпании East Wing Виталия Масалитина, непосредственно перед катастрофой пилоты не выходили на связь с диспетчером.

— Когда самолет снижался, связь борта с диспетчером отсутствовала, то есть пилоты не давали в процессе полета никакой информации, молчали. Почему они молчали — должны выяснить эксперты. То, что у самолета были проблемы с двигателем — это неправда, — рассказал Виталий Масалитин.

Специалисты обнаружили «черные ящики» воздушного судна, однако самописцы серьезно повреждены, потому их расшифровка в Казахстане невозможна.

— Самолет находился в постоянном снижении, вплоть до столкновения с землей. На момент катастрофы судно имело сертификат летной годности до июля 2018 года. Судно может перевозить до 17 пассажиров и не относится к судам малой авиации. На месте уже найдены все фрагменты и обломки, все средства полетной информации, которые будут отправлены в международные организации для полного и тщательного изучения, в частности, в МАК в Москве. Все фрагменты будут храниться до окончания работы специалистов межгосударственного авиакомитета. По окончании расследования происшествия результаты будут опубликованы в открытом доступе, - сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

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