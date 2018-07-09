Почему загорелся Атырауский НПЗ?

Стали известны причины пожара на Атырауском НПЗ, произошедшем 6 июля, передает МИА «Казинформ».

«Произошло возгорание в 21:43 на установке АВТ-3 на площади 20 квадратных метров из-за утечки нефтепродуктов. Пожар был локализован в 22:22 и ликвидирован в 22:36. Производственный процесс не был нарушен. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 24 пожарных и 7 единиц специализированной техники Службы пожаротушения Атырауской области, а также 60 работников и 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

О пожаре на АНПЗ стало известно из социальных сетей, где пользователи выложили фотографии, на которых был виден дым, поднимающийся над заводом.