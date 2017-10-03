Под Алматы разбился самолет Ан - 28

3 октября 2017 года в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи с.Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием.

Предварительно на борту самолета находились 5 человек, которые погибли. На месте происшествия находится 12 человек и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета.

Санитарный авиарейс Ан 28 пропал с локатора в 28 километрах от Алматы,сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

«3 октября 2017 года санитарный рейс, воздушное судно Ан 28 авиакомпании Eastwing по маршруту Алматы - Шымкент. В 18:47 пропал с локатора, удаление 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствует. На борту 5 человек. Идут спасательно-поисковые работы», - говорилось в сообщении.

Позже Комитет гражданской авиации МИР РК сообщил подробности о находившихся на борту потерпевшего крушение близ Алматы самолета Ан-28 людях - экипаже и медработниках.

Командир воздушного судна - Цой Г.Н. гражданин Кыргызстана, второй пилот - Кутафин Е. гражданин Казахстана. На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек., говорится в сообщении.

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Воздушное судно Ан-28, производство «Польша», регистрационный номер UP A2807, год выпуска 1990 года (27лет), Максимальный взлетный вес - 5690 кг.

Координаты установлены, сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.