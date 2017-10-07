Погиб заместитель премьер-министра Кыргызстана

Сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии погиб заместитетель премьер-министра Кыргызской Републики Темир Джумакадыров.

Как сообщили представители правоохранительных органов, трагедия произошла на 36 километре трассы Бишкек-Кара-Балта. Джумакадыров, который руководил республиканским штабом по проведению выборов, направлялся в Талас для проверки готовности избирательных участков. Его внедорожник врезался в Камаз с прицепом.

По предварительным данным, вместе с ним погиб его помощник и водитель. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семье Джумакадырова. «Это был один из моих примерных учеников и воспитанников. Ему было 38 лет. Это был человек, которого в будущем я видел одним из руководителей страны», - сказал Атамбаев.



