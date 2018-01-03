Пожар в Капшагае: ночной клуб «Рай» сгорел дотла

В городе Капшагай полностью сгорел ночной клуб «Рай», сообщает департамент по ЧС Алматинской области.

3 января в 00 часов 51 минуту поступило сообщение о возгорании 2-этажного здания в 1 микрорайоне. На место вызова прибыл пожарный расчет области. Площадь пожара составила 400 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.

Как отмечается в сообщении ДЧС, произошло возгорание ночного клуба «Рай» и магазина автозапчастей, который находился на первом этаже здания.

«Из-за угрозы распространения огня на близстоящие помещения - аптеку, магазин и кафе - к месту пожара выехали еще две автоцистерны пожарной части №5 города Капшагай. На место пожара дополнительно были направлен пожарный расчет города Алматы. В общем, в ликвидации пожара были задействованы 30 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области и 9 человек личного состава и 2 единиц техники ДЧС Алматы», - отмечается в сообщении.

Как стало известно, из-за позднего сообщения о пожаре здание полностью выгорело. Пожар локализован в 3 часа 45 минут и потушен в 7 часов 37 минут утра.