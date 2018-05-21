Пожар в Семее: создано 2 боевых участка, 130 человек задействованы в ликвидации огня

На месте лесного пожара создано 2 боевых участка. Больше 130 человек задействованы в ликвидации огня, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

Как отмечается в распространенном сообщении, от «Семей Орманы» работает 26 АЦ и 109 лесников, 3 трактора производят опашку территории леса.

От «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» работает 10 высокопроходимой техники и 36 человек личного состава. Пламя пожара с неба сбивает вертолет. Тушение усложняет сильный порывистый ветер и верховой пожар. В настоящее время площадь ориентировочно составляет около 40 га. Пожарные и лесники работают в условиях нулевой видимости - мешает сильное задымление.



Отметим, что пожар происходит в лесной зоне. Расположенных рядом жилых строений - нет.



Гарнизон УЧС Семея переведен на усиленный вариант службы.



На завтра, синоптики прогнозируют порывистый ветер до 20 метров в секунду. Однако, в среду солнечная погода сменится дождем.

Как сообщалось ранее, из Усть-Каменогорска в Семей вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Для помощи к тушению лесного пожара в селе Кайранколь Жамбылского района СКО направлены 2 водовоза из Зеленстроя.

Вертолет МИ-8 вылетел в Семей для тушения лесного пожара