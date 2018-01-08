При пожаре в торговом доме в Талдыкоргане эвакуировали 300 человек

Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового дома в Талдыкоргане, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
«8 января в 12-55 на пульт дежурной службы ДЧС Алматинской области поступил вызов по факту загорания фасадной части, первого, второго и третьего этажей торгового дома «Карагаш» в Талдыкоргане»,- сообщил Руслан Иманкулов.
Предварительная площадь пожара - более 100 кв. метров. Эвакуировали 300 человек. Жертв и пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействованы более 50 пожарных и более 10 единиц специализированной пожарной техники. В 14.40 пожар ликвидирован.