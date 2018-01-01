Революция в Иране: в ночь на 31 декабря в Кермане протестующие штурмовали здание губернатора

В ночь с 30 на 31 декабря в Кермане протестующие штурмовали здание губернатора. В Тегеране в ход идут коктейли Молотова и камни. В Араке штурмом взято полицейское управление. В Тегеране захвачена база Басидж. Также сообщается о захвате базы Басидж в Луристане. Горит мэрия Тегерана, передает Grodno-best.info.



Опубликованы призывы протестующих к армии с просьбой поддержать народные выступления.

Все больше убитых в ходе беспорядков. Общих данных нет, но по всей видимости, их уже двузначное число.

Неизвестно местонахождение Роухани и Хаменеи. Были слухи о выступлении кого-то из них по телевидению, но пока ничего.

В ближайшие дни в Иране могут быть точкой кульминации событий. Долго на таком подъеме держать их не получится, весь вопрос, рискнет ли власть пойти на эскалацию и стрелять в людей уже всерьез.

Другого пути у нее сейчас нет: полностью захвачен Арак, Кашам, целые районы Тегерана свободны от полиции, она стягивается к правительственным объектам.

В десяти-двенадцати городах протестующие практически сбросили власть.

В Алматы произошло землетрясение

Руководство Ирана исчезло из медийного пространства. Интернет частично перекрыт.

вопрос – отношение армии к событиям. Уже есть сообщения о сборах Басидж и КСИР, которые могут начать штурм захваченных районов и городов, однако от позиции армии зависит практически все. Если она останется нейтральной или тем более займет сторону протестующих – обстановка рухнет окончательно. Пока военные молчат и дистанцируются от происходящего.

Еще один маркер – местная элита и оппозиция. Пока она тоже не фигурирует в событиях, выжидая, в какую сторону качнутся весы. По поведению военных и оппозиции можно будет судить, насколько меняется общая обстановка.

О региональном значении происходящего говорить пока рано, однако очевидно, что обрушение власти в Иране резко изменит всю ситуацию в Ираке, Сирии, Йемене – вряд ли любое новое правительство Ирана будет продолжать текущую политику за рубежом, хотя многие интересы Ирана вполне объективны.

Иностранные лидеры сейчас воздерживаются от комментариев и реакции на происходящее, по всей видимости, тоже ожидая развития ситуации.

На текущий момент власть с вероятностью в 80-90% еще способна вернуть обстановку в благоприятное для себя русло, хотя «благоприятное» – сложный термин. Тяжелое положение населения в провинции, крайне непопулярные войны, которые ведет режим – все это очень сложный фон, на котором и происходят волнения.

Неизвестные в масках напали на микрокредитную организацию в Астане

На текущий момент погибло не менее 11 человек.