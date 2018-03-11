Самолет авиакомпании Scat не смог вылететь из Астаны в Египет

Самолет авиакомпании Scat не смог вылететь из Астаны в Шарм-эль-Шейх, Египет.

Как сообщили в Scat, при предполетной подготовке воздушного судна выявилась необходимость дополнительного технического обслуживания. В компании отметили, что такая ситуация периодически возникает в любой авиакомпании.

«Чтобы сильно не задерживать людей, было принято решение заменить самолет на другой борт. Иногородних пассажиров разместили на время в отеле, питание включено, местные - поехали домой, их пригласят, заранее предупредив, чтобы они приехали вовремя», - сообщили в Scat.

Сейчас другой самолет, как добавили в авиакомпании, готовят к вылету. Это займет какое-то время.