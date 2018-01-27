Складское помещение загорелось в Алматы

Складское помещение загорелось в субботу утром в Алматы, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Сообщение о пожаре по адресу улицу Утеген батыра, 17А поступило на пульт 101 в 12.36. "Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Высокая температура и задымление обусловлено горением моторных масел непосредственно в очаге", — говорится в сообщении в ДЧС.

Пожарные производят тушение пожара с применением пенообразователя. Применяются меры по предотвращению распространение огня по всей площади склада. "Не допущено горение в отдельных складских помещениях где хранились большое количество горючих веществ и материалов", — отмечает пресс-служба. По неофициальным данным, склад использовался для хранения автомобильных запчастей.