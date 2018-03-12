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Скончался народный артист СССР Олег Табаков

12.03.2018 19:40   909   0

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.

82-летний актер умер в окружении семьи в госпитале.

Как известно, несколько месяцев Олег Табаков находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе 2018 года артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября.

Олег Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».

 

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  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
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  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
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  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
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