Скончался народный артист СССР Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.

82-летний актер умер в окружении семьи в госпитале.

Как известно, несколько месяцев Олег Табаков находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе 2018 года артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября.

Олег Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».